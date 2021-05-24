Глава избиркома Севастополя и его заместитель уволились по собственному желанию

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Севастопольская городская избирательная комиссия освободила в понедельник от должности председателя Сергея Даниленко и его заместителя Лилию Басову на основании их заявлений по собственному желанию, сообщили журналистам в пресс-службе избиркома.

"24 мая 2021 года состоялось 91-е заседание Севастопольской городской избирательной комиссии, на котором приняты решения на основании личных заявлений освободить от должности председателя Севастопольской городской избирательной комиссии Даниленко С. А. и заместителя председателя Севастопольской городской избирательной комиссии Басову Л. А.", - говорится в сообщении.

Даниленко занимал пост председателя Севизбиркома с 11 мая 2018 года. До этого, с 2016 года, он занимал пост руководителя аппарата Центризбиркома, а в 1999 - 2003 годах и в 2011 - 2016 годах был членом ЦИК. В 1994 - 1999 годах он был председателем избиркома Краснодарского края.