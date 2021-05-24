Путин назначил послов России в Гватемале и на Ямайке

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Винокурова послом в Гватемале, на посту главы российской дипмиссии на Ямайке его сменит Сергей Петрович. Соответствующие указы опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Как и его предшественник, Петрович будет по совместительству работать послом России в Антигуа и Барбуде, Содружестве Доминики, Федерации Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии, а также выполнять обязанности постоянного представителя РФ при Международном органе по морскому дну в ямайской столице Кингстоне.

Винокуров родился 8 сентября 1954 года. Окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова в 1976 году и приступил к дипломатической работе в начале 1980-х гг. Работал в посольствах СССР и России в Лаосе, занимал пост генконсула России в Сан-Франциско, состоял на дипломатической службе в качестве посла по особым поручениям. С 14 марта 2016 года дипломат возглавлял российское диппредставительство на Ямайке.

Петрович родился 8 февраля 1969 года. До настоящего момента дипломат работал заместителем директора второго европейского департамента МИД РФ.