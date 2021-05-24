МИД РФ: Тихановская врет, заявляя об отказе консула встречаться с россиянкой Сапего

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской об отказе российского консула в Минске встретиться с задержанной россиянкой Софией Сапегой являются наглой ложью. Об этом заявили в понедельник ТАСС в МИД РФ.

"Тихановская врет, говоря, что российский консул отказался встречаться с Сапегой. Наглая ложь", - сказали в МИД.

Сапега была задержана в воскресенье в Минске вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Тихановская в понедельник выступила с утверждением, что российский консул якобы отказался оказывать помощь по делу Сапеги.