Посла Колумбии вызвали в МИД РФ из-за заявлений министра обороны республики о кибератаках

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Посол Колумбии в Москве Альфонсо Лопес Кабальеро вызван в МИД РФ в связи с безосновательными заявлениями министра национальной обороны республики Диего Молано о причастности России к кибератакам.

"24 мая в МИД России был вызван посол Республики Колумбии в Российской Федерации Альфонсо Лопес Кабальеро, которому выражено удивление в связи с безосновательными и ничем не подкрепленными заявлениями министра обороны Колумбии Диего Молано о "кибератаках, осуществлявшихся из России". Данное утверждение прозвучало у Молано в контексте якобы имевшего место иностранного вмешательства с целью подстегнуть внутриполитическую нестабильность и массовые протесты в Колумбии", - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Россия не раз предлагала Колумбии наладить диалог в сфере международной информационной безопасности и готова к такому сотрудничеству, обратили внимание в дипведомстве. "Если колумбийская сторона имеет на руках подтвержденные факты компьютерных атак и реально заинтересована установить их происхождение, то для этого существуют официальные каналы обмена информацией и соответствующая инфраструктура", - добавили на Смоленской площади.

В МИД подчеркнули, что в России уполномоченным органом по этому вопросу выступает Национальный центр по компьютерным инцидентам: "Кроме того, в свое время российскими компетентными органами был направлен проект договора о правовой помощи, однако колумбийская сторона отказалась от его обсуждения. Вновь призываем партнеров откликнуться на наши призывы во избежание недопонимания в дальнейшем".

Как отметили в министерстве, РФ подтверждает готовность сотрудничать с колумбийскими коллегами по всему спектру вопросов в интересах поддержания отношений "в духе дружбы и взаимного уважения, исторически связывающих Россию и Колумбию".

Ранее Молано в интервью газетам El Mundo и El Tiempo заявил о том, что Россия причастна к протестам в Колумбии. С 28 апреля в стране проходят демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах. Пострадали более 1,9 тыс. человек, погибли не менее 42. Позже правительство согласилось внести изменения в планы реформы, министр финансов подал в отставку, однако протесты продолжились.