Пушков считает, что иск Google политизирует отношения с Роскомнадзором перед выборами в ГД

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Компания Google, подавая иск против Роскомнадзора (РКН) из-за требования по удалению 12 ссылок в YouTube с информацией о митингах, политизирует отношения с российским регулятором в преддверии выборов в Госдуму в сентябре 2021 года. Такое мнение ТАСС в понедельник выразил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что корпорация Google подала иск против Роскомнадзора из-за требования по удалению 12 ссылок в YouTube с информацией о митингах. Компания впервые подает иск против ведомства, ранее она выступала только в качестве ответчика, уточняет издание.

"Google политизирует отношения с Роскомнадзором в сфере приближающихся выборов в Госдуму, показывая, что он намерен использовать свои социальные сети, систему YouTube для размещения материалов, которые могут рассматриваться как призывы к участию в несанкционированных акциях протеста. Сейчас Google показывает, что и в российских выборах тоже намерен играть определенную политическую роль, иначе я не вижу смысла в этом иске", - сказал Пушков.

"Это политическая составляющая деятельности компании, которую она будет подавать как защиту свободы слова. Речь идет не о свободе слова, а об использовании IT-платформы для влияния на политические процессы в России", - добавил сенатор.

Пушков считает, что Google сделал серьезную ошибку, обратившись в суд, "поскольку проиграет в столкновении с российскими законами, один из которых обязывает владельцев соцсетей с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать размещенный в них противоправный контент". "Иск к Роскомнадзору подан именно в связи с тем, что российский регулятор планирует оштрафовать Google за призывы к молодежи участвовать в несанкционированных акциях. Это со стороны Google политизация отношений, то есть он показывает, что является политической интернет-платформой и намерен продолжать заниматься политической деятельностью", - заявил Пушков.