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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Захарова: РФ призвала Запад воздержаться от двойных стандартов в ситуации с бортом Ryanair

Москва обращает внимание на заявление Минска о готовности к максимальной прозрачности, указала официальный представитель МИД России
Здание МИД РФ Марина Лысцева/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Москва внимательно следит за развитием ситуации с экстренной посадкой самолета Ryaniar в Минске. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Внимательно следим за развитием событий вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска 23 мая самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс", - отметила дипломат.

Задержание бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича - это внутреннее дело Белоруссии, указала она. "Мы приняли к сведению информацию о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту и оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности. Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии", - отметила Захарова.

Россия обращает внимание на заявление Минска о готовности к максимальной прозрачности в ситуации с посадкой лайнера Ryanair - МИД РФ.

Россия призывает Запад оценить ситуацию с посадкой лайнера Ryanair в контакте с властями Белоруссии - МИД РФ.

Действия авиационных властей Белоруссии при посадке самолета Ryanair соответствовали международным нормам - Захарова.

Россия удивлена скоординированной реакций ЕС, НАТО и ОБСЕ на задержание Протасевича в Минске - Захарова.

Москва призывает страны Запада не применять двойные стандарты при оценке ситуации вокруг экстренной посадки самолета Ryaniar в Минске. "Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения двойных стандартов и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию", - отметила дипломат.

Теги
БелоруссияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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