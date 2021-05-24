Слуцкий счел русофобским бредом идею о санкциях против "Северного потока - 2" из-за Минска

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Предложение Великобритании ввести ограничительные меры в отношении трубопровода "Северный поток - 2" после инцидента с самолетом компании Ryanair в Минске смехотворно и напоминает русофобский бред. Такое мнение высказал ТАСС в понедельник председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, выступая в парламенте, заявил, что Лондон рассмотрит предложение ввести ограничительные меры в отношении трубопроводов "Северный поток - 2" и "Ямал - Европа" после инцидента с самолетом. Рааб заявил о необходимости консультаций с партнерами и выразил сомнения по поводу того, что инцидент мог произойти без "как минимум молчаливого согласия Москвы".

"Попытки проецировать на Россию инцидент с посадкой самолета в Минске абсурдны. Более того, раздумья над санкциями в отношении "Северного потока - 2" просто смехотворны и напоминают агрессивный русофобский бред", - заявил Слуцкий.

"Госпожа Псаки уже пыталась сделать Белоруссию великой морской державой, приписав ей "берега". Лондон в этом же стиле, по-видимому, намерен сделать из Минска "крупнейшего газового экспортера для Европы", позабыв, что Белоруссия сама закупает в России голубое топливо", - добавил глава комитета. Непонятно, при чем тут "Северный поток - 2", отметил Слуцкий.

"Оставим это на совести учителей географии сегодняшних западных политиков", - заключил депутат.