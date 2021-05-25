Путин в Сочи начнет серию совещаний по оборонно-промышленной тематике

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник в Сочи начнет серию совещаний по оборонно-промышленной тематике. Об этом сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он не стал называть основную тему нынешней серии встреч, отметив лишь, что это будет "очередная серия совещаний с руководством Минобороны и военного-промышленного комплекса по вопросам военного строительства и развития вооруженных сил и вооружений".

Ранее пресс-секретарь президента сообщал, что традиционную серию совещаний по оборонной тематике планируется провести в очном формате. В конце марта Путин уже говорил о подготовке серии его встреч с руководством Минобороны РФ и оборонных предприятий в Сочи.

Оборонные совещания

Глава государства дважды в год собирает в Сочи руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также главных конструкторов этих предприятий. В 2019 году этот формат был несколько изменен, президент в рамках "недели оборонки" стал посещать военные объекты, а вся серия таких встреч посвящалась определенному виду или роду войск Вооруженных сил РФ.

Так, в мае 2019 года встречи были посвящены теме развития Воздушно-космических сил. В рамках той недели Путин и участники совещаний посетили Казанский авиационный завод и 929-й Государственный летно-испытательный центр Минобороны в Ахтубинске (Астраханская область).

В 2020 году из-за пандемии коронавируса весенние оборонные совещания у Путина не состоялись. В июле же президент провел ряд встреч, в том числе очные встречи с курирующим "оборонку" вице-премьером Юрием Борисовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

20 июля глава государства обсудил в Керчи с Борисовым вопросы выполнения ранее данных поручений по оздоровлению предприятий ОПК. В тот же день президент РФ принял участие в церемонии закладки боевых кораблей Военно-морского флота на керченском судостроительном заводе "Залив", а также пообщался с работниками этого предприятия.

26 июля Путин в День Военно-морского флота принял главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, а на обратном пути провел рабочую встречу с Шойгу на борту самолета. Министр доложил ему о ходе выполнения госпрограммы вооружения, перспективах программы модернизации военно-промышленного комплекса и о предложениях по бюджетному финансированию сферы ОПК.

В ноябре 2020 года Путин провел 15-ю серию оборонных совещаний в Сочи, они состоялись в очном формате. Обсуждался комплекс вопросов, связанных с состоянием и перспективами развития стратегических ядерных сил России. В частности, речь шла о ходе оснащения Вооруженных сил новыми системами управления стратегическим ядерным оружием, а также о состоянии глобальной системы контроля над вооружениями.