Главы МИД России и Мальты обсудят в Сочи продвижение туризма и экономические связи

СОЧИ, 25 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник в Сочи переговоры со своим мальтийским коллегой Эваристом Бартоло, который находится в РФ с рабочим визитом.

Россию и Мальту связывают давние традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Так, между двумя странами поддерживается регулярный диалог по двусторонним вопросам и международной проблематике. А учитывая нынешние непростые отношения Москвы с Евросоюзом, особенно ценится принцип нейтралитета Мальты, позволяющий Валлетте сохранять свою линию в диалоге с Москвой в любые времена.

Как сообщили накануне в МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят актуальные аспекты двусторонних отношений в политической, экономической и культурной сферах, а также международную повестку, представляющую взаимный интерес.

Особое внимание министры уделят отношениям России с Евросоюзом, ситуации в Средиземноморском регионе, совместной борьбе с пандемией и вопросам международной безопасности.

Приоритеты: туризм и торговля

В МИД РФ уверены, что и у Москвы, и у Валлетты имеется общее понимание, что визит Бартоло придаст дополнительный импульс развитию российско-мальтийских отношений.

В интервью ТАСС глава МИД Мальты заявил, что приоритетной темой на переговорах будут двусторонние отношения, в том числе вопрос о том, как Россия и Мальта должны улучшить связи в торговле и туризме. Последнее особенно важно для республики, так как от туризма напрямую зависит около 30% экономики Мальты.

До пандемии Мальта стала популярным направлением среди российских туристов. И в этой связи, по словам Бартоло, его страна заинтересована в скором возобновлении туристических потоков из РФ.

Однако если туристическим связям во много навредила пандемия, то двустороннему товарообороту, основу которого составляет российская нефть и продукты нефтепереработки, - нелегитимные антироссийские санкции Евросоюза. Среди 27 стран Евросоюза, Мальта находится на последнем месте по объему торговли с РФ.

Ситуация со "Спутником"

Не останется без внимания и вопрос сотрудничества в области борьбы с пандемией. Ведь еще в 2015 году РФ и Мальта подписали межведомственный Меморандум о сотрудничестве в области здравоохранения.

На данный момент, Мальта не зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V". Однако, по словам Бартоло, Европейское агентство лекарственных средств может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" до конца июня. Более того, глава МИД Мальты уверен, что производство российской вакцины является "общим интересом" стран - членов ЕС.