В первый день в праймериз "Единой России" приняли участие более 1 млн избирателей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 1 млн избирателей приняли участие в первый день предварительного голосования (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы, несмотря на предпринятые DDoS-атаки на партийный ресурс. Об этом сообщила пресс-служба единороссов.

"В предварительном голосовании "Единой России" в первый день приняли участие больше миллиона избирателей по всей стране. DDoS-атаки на сайт процедуры не отразились на защите данных о ходе голосования", - отмечается в сообщении.

По словам главы федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатора Александра Карелина, активно голосуют жители Свердловской, Московской, Кемеровской, Новосибирской, Рязанской областей и Краснодарского края.

"Количество проголосовавших уверенно растет с того момента, как была восстановлена корректная работа сайта pg.er.ru. Это говорит о том, что люди доверяют процедуре и готовы сделать свой выбор", - заявил он. Карелин напомнил, что возможность зарегистрироваться в качестве избирателя есть у всех желающих до 28 мая, а проголосовать - до 30 мая включительно.

Глава оргкомитета также обратил внимание, что 30 мая в 42 регионах, где голосование проходит по смешанной системе, будут открыты и счетные участки. "Мы ожидаем высокую явку от тех, кто готов очно принять участие в предварительном голосовании и помочь "Единой России" определить кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму", - заключил он.

Праймериз "Единой России"

24 мая процедура предварительного голосования началась в онлайн-формате, она продлится до 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование пройдет в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. В общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировались более 5,5 тыс. кандидатов.

Также проходят праймериз по отбору кандидатов "Единой России" на выборы в региональные заксобрания и представительные органы власти административных центров субъектов РФ.

Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончится 28 мая. В понедельник их число превысило 6 млн.

Утром в первый день голосования сайт pg.er.ru, где проходит электронное голосование, подвергся DDoS-атакам, работу сайта восстанавливали совместно со специалистами "Ростелекома".