Глава Межпарламентской ассамблеи православия обсудил с премьером Греции сотрудничество

АФИНЫ, 25 мая. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов обсудил на состоявшейся в понедельник встрече с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом исторические события национально-освободительной революции Греции против османского ига, совместную борьбу двух стран с фашизмом, борьбу против реабилитации нацизма. Об этом Гаврилов рассказал в беседе с ТАСС.

По его словам, по приглашению греческой стороны состоялся разговор делегации МАП с премьер-министром в узком составе, а затем с президентом Греции Катериной Сакелларопулу в более широком кругу. "С премьер-министром мы обсудили более конкретные вопросы нашего сотрудничества, что для нас значат исторические события 200-летия освобождения Греции, совместная борьба с фашизмом и борьба против реабилитации нацизма сегодня", - сказал Гаврилов. Он отметил, что все это факторы, которые влияют на нынешние позиции двух стран. "У нас сложились особые отношения с Грецией, поскольку мы являемся странами - учредителями МАП и наш формат отношений за эти годы преобразовался в уникальный институт. Мы строим отношения на основе нашей православной культуры, нравственных ценностей, равноправия, уважения к международному праву, сотрудничества, взаимной помощи, открытости, доброжелательного культурного диалога", - сказал Гаврилов.

По мнению Гаврилова, в настоящее время ситуация в сфере сотрудничества двух стран остается сложной. "Понятно, что мы сейчас находимся в условиях по сути дела паралича в наших экономических отношениях. У нас растет вооруженная напряженность в связи с проводимыми НАТО маневрами, у нас по сути дела остановлен турпоток, нет общения людей, также заморожены молодежные, культурные, научные связи, политические связи между партиями, между депутатами парламентов наших стран. Мы считаем, что вместе с преодолением ковида и этого кризиса нужно преодолевать и другие проблемы", - сказал президент МАП.

По его словам, Межпарламентская ассамблея православия проделала свой путь, и России, Греции, другим странам-участницам есть что предложить миру для того, чтобы выйти из "довольно тяжелого тупика". "Это касается снижения вооруженного противостояния, распространения мер доверия, расширения контактов между политиками, гражданскими обществами наших стран. У нас разработана четкая позиция по культурному наследию Европы, положению христианских общин, преследуемых на Ближнем Востоке, борьбе с экстремизмом. Мы готовы использовать опыт МАП не только для двусторонних отношений, но и для того, чтобы предложить Евросоюзу конкретные каналы, конкретные решения, чтобы преодолеть возникшие сложности. Я считаю, что наша христианская традиция, которая и создала Европу, является достаточно значимой", - сказал Гаврилов.

Генеральная Ассамблея МАП на Крите

Он сообщил, что на встрече обсуждались планы проведения в июле Генеральной Ассамблеи МАП на родине премьер-министра Мицотакиса на Крите, в городке Ханья. "Мы обсудили вопросы наших фотоальбомов храмов Святой Софии, выставок, наших мероприятий, наших предстоящих секретариатов, уточнили вопросы Года истории России и Греции, который в ближайшее время будет открыт. Мы считаем, что сейчас нужно восстановить турпоток, но туризм в Греции отличается от других стран, здесь высока доля культурного туризма, паломничества. Мы заинтересованы в том, чтобы преодолеть планку 2019 года в 700 тыс. наших туристов, хотя сейчас ограничения носят политический характер, потому что нужно совместно принимать ряд мер, прежде всего Греции, которая сейчас борется достаточно успешно с пандемией. Мы оценили, что Греция признает нашу вакцину "Спутник", готова облегчить туризм и заинтересована в расширении рейсов гражданской авиации", - сказал Гаврилов.

По словам Гаврилова, он поблагодарил премьер-министра Греции "за поддержку, высокую оценку роли МАП как уникального института диалога, основанного на нашей православной традиции". "Мы отметили, что МАП была создана при поддержке его отца - [бывшего премьер-министра] Константиноса Мицотакиса, и вообще у семьи Мицотакисов добрая традиция поддерживать не только двусторонние отношения, но и в целом деятельность нашей Межпарламентской ассамблеи православия", - сказал Гаврилов.