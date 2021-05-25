Захарова заявила, что в ЕС пытаются устроить "вакцинную войну" против России

Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Подтверждаю все, о чем вы говорите, потому что, как вы помните, страны ЕС, в частности Франция, заявили о том, что якобы Россия и Китай ведут некую вакцинную дипломатию, но не в хорошем смысле слова, а не в очень хорошем, - сказала она, комментируя слова ведущего о том, что в Европе пытаются устроить "вакцинную войну в своих интересах". - Если эти вакцинные войны ведутся, то против нас. Это бесконечный поток лжи [в отношении российских вакцин]".

Как подчеркнула Захарова, власти некоторых стран Европы "абсолютно искусственно создают политический ажиотаж" вокруг гуманитарной темы.