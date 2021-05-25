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Пандемия COVID-19
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Захарова заявила, что в ЕС пытаются устроить "вакцинную войну" против России

По словам официального представителя МИД РФ, власти некоторых стран Европы "абсолютно искусственно создают политический ажиотаж" вокруг гуманитарной темы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Ряд стран ЕС критикует российские вакцины от коронавируса, тем самым развязывая "вакцинные войны".

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Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Подтверждаю все, о чем вы говорите, потому что, как вы помните, страны ЕС, в частности Франция, заявили о том, что якобы Россия и Китай ведут некую вакцинную дипломатию, но не в хорошем смысле слова, а не в очень хорошем, - сказала она, комментируя слова ведущего о том, что в Европе пытаются устроить "вакцинную войну в своих интересах". - Если эти вакцинные войны ведутся, то против нас. Это бесконечный поток лжи [в отношении российских вакцин]".

Как подчеркнула Захарова, власти некоторых стран Европы "абсолютно искусственно создают политический ажиотаж" вокруг гуманитарной темы.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия COVID-19
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