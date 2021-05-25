Слуцкий считает, что инцидент с самолетом в Минске требует не столь поспешных оценок ЕС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Евросоюз предсказуемо реагирует в духе двойных стандартов на инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, эти события требуют не столь поспешных оценок. Такое мнение высказал ТАСС во вторник председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Реакция Евросоюза в связи с инцидентом в Белоруссии предсказуемо выдержана в духе двойных стандартов", - сказал он, вновь напомнив о принудительной посадке в 2013 году борта президента Боливии Эво Моралеса, где искали преследуемого США Эдварда Сноудена, а также об аналогичной ситуации в Киеве с активистами антимайдана.

"Тогда было не то что полное оправдание подобных шагов, а даже максимальное содействие со стороны ЕС. Деление на своих и чужих - тупиковая логика, которая планомерно ведет к кризису западной модели демократии", - добавил Слуцкий.

"Что касается воскресных событий в Белоруссии, они требуют не столь поспешных оценок, на мой взгляд", - заключил он.