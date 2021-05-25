Пресс-секретарь главы Коми объяснил его реплику "для вас я - Путин"

ТАСС, 25 мая. Пресс-секретарь главы Коми Евгений Ракин объяснил реакцию Владимира Уйбы на слова жителей села Мутный Материк, которое попало в зону разлива нефти, о намерении обратиться к президенту России. Высказывание главы региона было неверно трактовано: Уйба считает, что с проблемами сначала нужно разобраться в регионе, а лишь затем обращаться к президенту, сообщили ТАСС в пресс-службе главы Коми.

Ранее на YouTube-канале "Новая Республика" было размещено видео встречи Уйбы с жителями села Мутный Материк, которая состоялась 17 мая. В ответ на одну из реплик о намерении обратиться с жалобой к президенту России из-за нефтяного разлива на Ошском месторождении глава Коми сказал: "Для вас я - Путин".

"Эту реплику следует рассматривать в контексте, а не вне его. Владимир Викторович хотел сказать, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть. Не нужно обращаться с этими проблемами сразу же к президенту страны, надо попробовать сначала разобраться на местном уровне", - сказали в пресс-службе главы Коми.

Разлив нефтесодержащей жидкости на Ошском месторождении был обнаружен 11 мая, причиной его стала разгерметизация трубопровода в Ненецком автономном округе (НАО). Разлив произошел на расстоянии порядка 300 м от береговой линии реки Колвы. Площадь загрязненных земель - порядка 1,3 га, на грунт попало около 100 тонн, из них девять тонн - в Колву. СК РФ возбудил уголовное дело о "Нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ" (ст. 246 УК).