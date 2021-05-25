В МИД РФ заявили, что действия США и Ирана по ядерной сделке должны быть синхронизированы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Действия Вашингтона и Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе должны быть тщательно синхронизированы и соответствовать букве сделки. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Начало очередного раунда многосторонних консультаций под эгидой Совместной комиссии СВПД запланировано на вторник, отметила дипломат. "Надеемся, что благодаря консолидированным усилиям всех стран - участниц ядерной сделки, включая Иран, а также представителей США, удастся продвинуться по пути согласования встречных шагов, которые предстоит предпринять Вашингтону в плане соблюдения жестких требований СВПД, что в свою очередь создаст необходимые условия для разморозки Тегераном добровольных обязательств, приостановленных в ответ на грубые американские нарушения всеобъемлющих договоренностей 2015 г. и резолюции СБ ООН 2231, - подчеркнула она. - Считаем, что действия США и Ирана должны быть тщательно синхронизированы и полностью соответствовать букве СВПД".

По словам Захаровой, только так можно вернуть осуществление ядерной сделки в изначально согласованные рамки и придать этому процессу уверенную перспективу. "Призываем всех партнеров по СВПД, а также США приложить максимум усилий для того, чтобы в кратчайший срок справиться с поставленной задачей", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Дипломат также указала, что Москва приветствует продление временных "технических пониманий" между Ираном и МАГАТЭ. "Исходим из того, что они [договоренности] создают необходимое политическое пространство для продолжения интенсивных переговоров, направленных на обеспечение устойчивой и полнокровной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, - отметила Захарова. - Тесное сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ в области проверки является важнейшим стабилизирующим фактором, залогом предсказуемости и прозрачности иранской ядерной программы, гарантией отсутствия связанных с ней распространенческих рисков".

Участники переговоров, которые ведутся с начала апреля в очном формате в Вене, отмечают устойчивый прогресс в работе. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст будущей договоренности с целью возобновления выполнения СВПД: снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ирана.