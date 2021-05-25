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Кремль в ближайшее время сделает заявление по теме возможной встречи Путина и Байдена

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Кремль сделает заявление о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев на этот счет. Мы в ближайшее время сделаем на этот счет сообщение", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения Совбеза РФ о том, что встреча секретаря СБ РФ Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, состоявшаяся в понедельник в Женеве, стала важным этапом в подготовке возможной встречи лидеров двух стран.

Песков не стал уточнять, когда именно Кремль даст такое сообщение. "На сайте Кремля будет обязательно", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями будут на повестке дня, если встреча Путина и Байдена состоится, сообщил Песков.

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