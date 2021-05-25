В Кремле надеются, что задержанную в Минске россиянку Сапегу скоро отпустят

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что задержанную в Минске гражданку России Софию Сапегу отпустят в ближайшее время. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы исходим из безусловной необходимости соблюдения прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к ней. Мы надеемся, что она в ближайшее время будет отпущена белорусскими властями, если, конечно, к ней нет никаких вопросов в плане соблюдения закона", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что не обладает данными о каких-либо правонарушениях со стороны Сапеги. "Мне неизвестно о такой информации. Поэтому я делаю оговорку, что если к ней нет вопросов в плане законности, то надеемся, что в ближайшее время, после выполнения всех необходимых процедур, она будет отпущена", - повторил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание на то, что для решения подобного рода вопросов есть оперативно работающие механизмы взаимодействия. "Существуют Венские конвенции, кроме того, это наше Союзное государство. Это позволяет довольно быстро решать подобные инциденты", - добавил он.