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Песков назвал вопиющим событием инцидент с белорусским флагом в Риге

Белорусский флаг, вывешенный около одной из гостиниц в центре Риги, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, был заменен 24 мая на бело-красно-белый флаг

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ситуация с заменой государственного флага Белоруссии во время проходящего в столице Латвии чемпионата мира по хоккею является вопиющим событием.

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"Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие", - сказал он журналистам во вторник.

Кремль не исключает, что рекомендации о замене российских флагов на символику Олимпийского комитета России во время чемпионата мира по хоккею в Риге могли исходить от спортивных чиновников. Однако если эти локации не являются местами проведения чемпионата, Москва не будет согласна с решением о замене символики, заявил Песков.

"Здесь нужно просто разобраться, является ли эта площадь в Риге местом проведения чемпионата или не является, - пояснил представитель Кремля. - Если это не является местом проведения чемпионата, и там нет никакой символики чемпионата, то, конечно, наверное, мы вряд ли можем согласиться с таким решением городских властей".

При этом, как пояснил Песков, если эти локации "имеют отношение к проведению чемпионата, то, наверное, от спортивных чиновников такие рекомендации [о замене символики] могли поступать". "Этого мы не исключаем", - отметил он.

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БелоруссияЛатвияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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