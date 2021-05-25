{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Обновлено 

Песков: ЕС следовало разобраться с ситуацией, прежде чем запрещать полеты над Белоруссией

Представитель Кремля отметил, что такое поспешное решение Евросоюза вызывает сожаление у Москвы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Европа могла бы объективно провести разбирательство по инциденту с самолетом Ryanair, прежде чем выступать с рекомендациями об ограничении на использование воздушного пространства над Белоруссией. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На эту тему
Какие страны ограничили авиасообщение с Белоруссией
Какие страны ограничили авиасообщение с Белоруссией

"Дело в том, что облетать территорию достаточно большой страны, которая находится в центре Европы, конечно, для любой компании очень накладно. Наверное, сначала нужно объективно разобраться с произошедшим, а потом уже обсуждать, исходя из конкретных данных. Но наши европейские коллеги пошли по другому пути - они решили на вчерашнем саммите без какого-то разбирательства быстро принять решение и выступить с рекомендациями настоятельными для своих авиакомпаний", - сказал он.

Песков также отметил, что такое поспешное решение Евросоюза вызывает сожаление у Москвы. "Нужно понимать, что за эти рекомендации в конечном счете будут платить пассажиры самолетов, которые лишние полчаса или час будут находиться в воздухе. Это все стоит денег, это счетная позиция. Здесь можно только выразить сожаление", - указал он.

В понедельник лидеры ЕС приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Евросоюза и совершать полеты над его территорией, а также рекомендовали европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии в ответ на инцидент с незапланированной посадкой в этой стране самолета бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair. Это решение пока не вступило в силу, оно еще должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров, что потребует от нескольких дней до нескольких недель.

Ряд европейских авиакомпаний уже объявили об отмене или приостановлении полетов в и над Белоруссией.

Теги
БелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
У 40% воронежских участников тренировки по онлайн-голосованию были проблемы с интернетом
Тестовое голосование проходило на сайте vybory.gov.ru с 08:00 мск 12 мая до 20:00 мск 14 мая
Читать полностью