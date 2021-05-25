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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Захарова опровергла информацию о сошедших с рейса Ryanair четырех россиянах

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что кроме россиянки Софии Сапеги, в Минске никто из российских граждан не выходил, вышли граждане Белоруссии и Греции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, кроме россиянки Софии Сапеги, с рейса самолета авиакомпании Ryanair в Минске никто из российских граждан не выходил.

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Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Второй день читаю про неких "четырех российских граждан", которые якобы вышли в Минске из самолета и не вернулись на борт. Журналисты, изнемогая от маразма происходящего и держась из последних сил, спрашивают: "Петров и Боширов - это ясно. А остальные двое кто?" После подключения безотказной тяжелой артиллерии в виде премьер-министра Чехии и подъедающейся на просторах ЕС "белорусской оппозиции", которые "с большой долей вероятности" уверовали в наличие четверых россиян, мне уже стало самой интересно, - написала во вторник дипломат на своей странице в Facebook. - Выяснила. Кроме россиянки Сапеги, в Минске никто из российских граждан не выходил. Вышли граждане Белоруссии и Греции".

Сапега была задержана в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Лайнер следовал по маршруту Афины - Вильнюс, он приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями Протасевич. В понедельник в эфире телеканала "Беларусь-1" показали видеокадры, где Протасевич сказал, что находится в СИЗО Минска и дает признательные показания.

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БелоруссияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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