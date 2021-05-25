Песков поддержал главу Коми в том, что проблемы нужно решать, не кивая на Кремль

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел ничего предосудительного в словах главы Коми Владимира Уйбы о том, что власти на местах должны решать проблемы, не кивая на федеральный центр. Распространение же в интернете видео со словами Уйбы о том, что тот является "Путиным" для местных жителей, представитель Кремля связал с действиями недоброжелателей руководителя региона.

"Тут очевидно, что это вырвано из контекста и что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия, есть ответственность у главы региона, любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он отметил, что у главы Коми, видимо, "полно недоброжелателей, и они все время выдирают что-то из контекста и потом начинать вирусно этим засорять интернет".

Ранее в социальных сетях и СМИ было распространено видео встречи Уйбы с жителями села Мутный Материк, которая состоялась 17 мая. В ответ на одну из реплик о намерении обратиться с жалобой к президенту России из-за нефтяного разлива на Ошском месторождении глава Коми сказал: "Для вас я - Путин".

В пресс-службе главы Коми во вторник подчеркнули, что эту реплику не следует рассматривать вне контекста. Как отметила пресс-служба, Уйба имел в виду, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть, поэтому не нужно обращаться с этими проблемами сразу же к президенту страны.