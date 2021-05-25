Эксперт: поправки к Конституции РФ могут стать образцом конституционного развития в мире

КАЗАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Принятые в 2020 году поправки к Конституции РФ могут послужить образцом для мирового конституционного развития. Об этом заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева на пленарном заседании XVI Международной научно-практической конференции "Державинские чтения" в Казани.

"Конституционная реформа не только вернула нас к историческим истокам и еще раз затвердила принцип преемственности, но мы сейчас создали конституционный образец, который вполне может повлиять на мировое конституционное развитие", - сказала Хабриева.

По ее словам, в России был создан новый демократический эталон, объединивший потенциал законодательной власти, гаранта конституции и конституционного творчества граждан.

В январе 2020 года, выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин предложил внести в основной закон ряд поправок. В марте по сути новая редакция конституции была принята Федеральным собранием и одобрена законодательными собраниями всех субъектов РФ, после чего была вынесена на общероссийское голосование, которое прошло 1 июля 2020 года. На нем почти 78% проголосовавших россиян поддержали новую редакцию основного закона, после чего документ был подписан президентом и вступил в силу.

С 24 по 26 мая в Казанском федеральном университете в смешанном формате проходит XVI Международная научно-практическая конференция "Державинские чтения". Ее тема - "Трансформация социальной и правовой действительности в современных условиях". Конференция посвящена известному русскому поэту, драматургу и государственному деятелю Гавриилу Державину (1743-1816), который был министром юстиции Российской империи, губернатором двух областей и личным помощником Екатерины II. В мероприятии примет участие более 500 человек, это государственные и общественные деятели, ученые-правоведы, юристы-практики из нескольких стран, а также студенты и аспиранты.