Дума вводит временный запрет избираться для причастных к экстремистским организациям

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли во втором чтении законопроект, который вводит временный запрет избираться для руководителей и членов организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, а также для лиц, причастных к таким организациям.

Согласно законопроекту, таким лицам будет запрещено избираться на все выборные должности. Так, учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих структур. Сотрудники организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, - в течение трех лет. В первом чтении законопроект устанавливал ограничения только на участие таких лиц в выборах депутатов Госдумы.

Ко второму чтению в законопроекте появились критерии для определения причастности лиц к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими. Так, под причастностью предлагается понимать непосредственную реализацию целей и форм деятельности, из-за которых организация была признана экстремистской или террористической. Кроме того, причастными к таким организациям могут считаться лица, выражавшие поддержку их целям и формам, а также отдельным мероприятиям. Поддержка также может быть выражена в виде высказываний лиц, в том числе онлайн. Решение о причастности лица к деятельности такой организации должен принимать суд. При этом в отношении учредителей организаций, руководителей и их замов не требуется судебного решения о причастности.

Запрет в течение трех лет избираться на любые выборные должности могут распространить на лиц, которые за год до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской выражали ей поддержку. Руководителям таких организаций будет запрещено избираться в течение пяти лет, если за три года до решения суда они занимали соответствующие должности.

Законопроект не будет распространяться на уже состоявшиеся выборы. Поправками уточняется, что документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Положения о запрете на избрание "применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего федерального закона".