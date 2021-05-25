Онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдет в семи субъектах РФ

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре 2021 года пройдет в семи субъектах РФ, среди них города федерального значения Москва и Севастополь. Данное решение было принято на заседании Центризбиркома России во вторник.

Субъектами, которые будут использовать систему ДЭГ на предстоящих выборах, стали города Москва и Севастополь, Нижегородская, Ярославская, Курская, Мурманская и Ростовская области.

"Можно было бы, конечно, разрешить всем [подавшим заявку] регионам использовать ДЭГ, но мы предлагаем это количество ограничить, потому что нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему ДЭГ и ограничить [ее использование] где-то 1-1,5 млн избирателей. И это будет большое количество транзакций", - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

По его словам, ЦИК поддержал Курскую, Нижегородскую и Ярославскую области, поскольку в ходе предыдущих кампаний они уже применяли ДЭГ. Булаев отметил, что одним из решающих факторов в пользу заявки Мурманской области стала возможность для онлайн-голосования в труднодоступных местах, у Севастополя преимуществом посчитали возможность для голосования местных жителей с помощью ДЭГ в случае их переезда из-за притока туристов в сентябре, а у Ростовской области одним из аргументов стало количество участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова поблагодарила Северную Осетию, Рязанскую, Вологодскую и Воронежскую области за ту работу, которую они проделали при подготовке заявок на использование ДЭГ. "И хочу поддержать их, чтобы в следующий раз у них обязательно была такая возможность [голосовать дистанционно]", - сказала Памфилова.

Всего на рассмотрении ЦИК находились заявления на проведение ДЭГ от 10 субъектов: Республики Северная Осетия - Алания, Нижегородской, Курской, Ярославской, Воронежской, Вологодской, Мурманской, Рязанской, Ростовской областей и города Севастополь. Также подавал заявку Санкт-Петербург, однако она была отклонена, поскольку у них на предстоящих выборах не будет работать механизм "Мобильный избиратель". При этом Москва в соответствии с законом имеет право не направлять свою заявку в ЦИК и может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.