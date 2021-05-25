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Лавров рассказал о разговоре Патрушева и Салливана в Женеве

По словам главы МИД РФ, беседа секретаря Совета безопасности РФ и советника президента США по нацбезопасности была откровенной и учитывала все существующие в двусторонних отношениях разногласия

СОЧИ, 25 мая. /ТАСС/. Беседа секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана в Женеве была откровенной и учитывала все существующие в двусторонних отношениях разногласия. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Разговор, который вчера состоялся у Николая Патрушева с Джейком Салливаном, касался всего спектра наших отношений точно так же, как мы это обсуждали за неделю до этого в Исландии с государственным секретарем [США] Энтони Блинкеном. И в том, и в другом случае разговоры были откровенными, не затушевывающими наши разногласия, которые серьезные и глубокие", - сказал он.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияСалливан, Джейк
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