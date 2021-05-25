Володин назвал Россию "последним островом" демократии и свободы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия является "последним островом" демократии и свободы в мире, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе обсуждения во вторник законопроекта об ограничении избирательных прав лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций, в адрес документа прозвучала критика со стороны депутата от ЛДПР Сергея Иванова.

Председатель нижней палаты в свою очередь напомнил о событиях в США 6 января, связанных с протестами сторонников экс-президента Дональда Трампа у здания Конгресса. "Около 500 человек привлечены к уголовной ответственности, арестованы. Им грозит от 15 до 25 лет тюрьмы за то, что они пришли к Конгрессу, зашли в него, за то, что они выразили свою позицию, свое мнение. И их обвинили по статье "внутренний терроризм". И мы говорим о том, что у нас нет демократии, свободы? И мы говорим о том, что у нас кого-то обижают?" - отреагировал Володин.

"Коллеги, это [Россия] последний остров демократии и свободы. И мы на этом острове. Давайте прекращать все эти разговоры и посмотрим, как развивается мир. А вот как мы будем строить жизнь на этом островке, будет ли он расширяться, от нас зависит", - добавил он.

Депутат фракции КПРФ Николай Коломейцев со своей стороны предложил формулировку "материк свободы" в силу размера страны. "Принимается поправка Коломейцева Николая Васильевича. Правильно, - с улыбкой отреагировал Володин. - Но только после революции у нас территория уменьшается и уменьшается. После 1917-го уменьшилась, после 1991-го уменьшилась. Поэтому надо беречь материк свободы, чтобы он в остров не превратился", - призвал спикер Думы.