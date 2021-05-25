У 40% воронежских участников тренировки по онлайн-голосованию были проблемы с интернетом

ВОРОНЕЖ, 25 мая. /ТАСС/. Около 40% участников общероссийской тренировки по электронному голосованию на территории Воронежской области столкнулись с проблемой нестабильного интернет-соединения. Об этом сообщил в онлайн-формате на заседании в ЦИК председатель Воронежского облизбиркома Илья Иванов.

"До 40% участников опроса отмечали, что у них были проблемы именно со вторым, главным этапом голосования. То есть, если регистрация прошла у всех уверенно и успешно, то были определенные проблемы на этапе голосования. И в первую очередь, эти проблемы были связаны так или иначе с не очень стабильным интернет-соединением", - сказал Иванов, добавив, что такие результаты показал опрос участников тренировки в Воронежской области.

Тестовое голосование проходило на сайте vybory.gov.ru с 08:00 мск 12 мая до 20:00 мск 14 мая.

Иванов также добавил, что на территории Воронежской области насчитывается более 1,8 млн избирателей и свыше 17 тыс. членов участковых избирательных комиссий, поэтому необходимо провести дополнительное обучение членов участковых избирательных комиссий и территориальных избирательных комиссий. "Это представляет определенные сложности, и мы готовы с этим справиться, если ЦИК примет соответствующее решение. И третий момент, который хотелось бы отметить: [число] активных пользователей портала госуслуг у нас составляет примерно 660 тыс. человек, это примерно одна треть от общего числа избирателей. Конечно, при применении дистанционного электронного голосования в штатном режиме нам хотелось бы, чтобы как можно больше - близко к 100% избирателей - имели доступ и в дальнейшем могли его использовать для голосования", - сказал Иванов.

Праймериз "Единой России"

24 мая процедура предварительного голосования началась в онлайн-формате, она продлится до 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование пройдет в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. В общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировались более 5,5 тыс. кандидатов.

Также проходят праймериз по отбору кандидатов "Единой России" на выборы в региональные заксобрания и представительные органы власти административных центров субъектов РФ.