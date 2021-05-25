Матвиенко: в РФ высоко ценят настрой лидера Южной Кореи на укрепление отношений с Москвой

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия дорожит многогранными связями с Республикой Корея и высоко ценит настрой президента страны Мун Чжэ Ина на дальнейшее укрепление отношений с Москвой. Об это заявила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече главой Национального собрания (парламента) Республики Корея Пак Бён Соком в рамках его официального визита в Россию.

"Южная Корея является важным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), и мы очень дорожим многогранными связями с вашей страной. Высоко ценим настрой президента Республики Корея на дальнейшее укрепление отношений с нашей страной. Очень рады, что между руководителями наших государств установились деловые, конструктивные, теплые отношения", - сказала Матвиенко. Она подчеркнула, что реализация договоренностей, которые достигаются на уровне президентов, является приоритетной задачей в межпарламентском взаимодействии двух стран.

По словам Матвиенко, Россия придает большое значение развитию всего комплекса отношений с Республикой Корея. "С момента установления дипломатических отношений связи между нашими странами развиваются по восходящей. Не будет преувеличением сказать, что нам есть чем гордиться: удалось создать надежную договорно-правовую базу наших отношений, широкое развитие получили торгово-экономические связи, гуманитарные, культурные, активно развивается политический диалог и наше межпарламентское взаимодействие", - сказала спикер СФ.

Также она выразила удовлетворение в связи с активным взаимодействием двух стран и на различных международных парламентских площадках, "в первую очередь в рамках диалоговых структур АТР". "Считаем очень полезным наше взаимодействие в рамках парламентского Азиатско-Тихоокеанского форума, председателем которого сейчас является Республика Корея", - добавила председатель верхней палаты парламента.