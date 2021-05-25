ЦИК РФ прорабатывает формы голосования россиян из ДНР и ЛНР на выборах в Госдуму

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Центризбирком России прорабатывает разные варианты для граждан РФ, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик, чтобы они смогли принять участие в выборах депутатов Госдумы. Об этом журналистам во вторник сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Предложений очень много, и мы не можем игнорировать мнение людей. Да, мы разрабатываем и традиционную форму голосования [для граждан РФ, живущих в ДНР и ЛНР] на территории Ростовской области, опыт такой уже есть" - сказала Памфилова, добавив, что там организуются специальные участки для граждан, которые "физически смогут прибыть".

"Сейчас мы разрабатываем дополнительные опции. [Но есть] технологическая сложность, поскольку нужно найти способ верификации. Потому что люди у нас на едином портале госуслуг [должны быть зарегистрированы], это обязательно, тут надо место регистрации определять", - отметила Памфилова, добавив, что ЦИК сейчас решает эту проблему.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал ТАСС, что регион готов предоставить гражданам РФ, проживающим на территории Донецкой и Луганской народных республик, возможность для голосования на выборах, в том числе рассматривается возможность цифрового голосования.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Ранее секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщал, что порядка 500 тыс. жителей Донбасса, получивших гражданство РФ, имеют право участвовать в выборах.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Выдача документов производится в Ростовской области.