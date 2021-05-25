CNN: встреча Путина и Байдена состоится 15-16 июня в Женеве

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена ожидается 15-16 июня в Женеве. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Байдена.
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"Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для долго обсуждавшейся встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15-16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена", - отмечает телеканал.
Глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах G7 и НАТО. Встреча "семерки" состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в Брюсселе.
13 апреля Путин и Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства, в ходе которого президент США предложил российскому лидеру в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране.