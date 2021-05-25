Россия и КНР подтвердили курс на всемерное укрепление двусторонних связей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого был подтвержден курс на всемерное укрепление связей двух стран. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Владимиру Путину передано устное послание председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что Путин высказался в таком же духе и попросил Ян Цзечи передать председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания. "Лидеры будут оставаться в тесном контакте друг с другом", - уточнили в пресс-службе российского президента.

В беседе обсуждались и вопросы дальнейшего развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. "Акцентирована важная роль Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, 20-летие которого отмечается в текущем году", - указано в сообщении.

В разговоре также были затронуты некоторые актуальные вопросы международной повестки дня.

Ян Цзечи сейчас находится с визитом в России. Во вторник он вместе с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым проведет в Москве очередной раунд российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности. Ян Цзечи занимает пост главы канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, который в неформальной партийно-государственной иерархии Китая находится выше главы МИД КНР и является высшей дипломатической должностью в стране.