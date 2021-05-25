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Посольство РФ в Риге осудило замену флагов России на символику Олимпийского комитета

Рижская дума ранее сообщила, что при визуальном оформлении города в честь мирового первенства учитывает рекомендации Международной федерации хоккея

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Латвии раскритиковало местные власти за замену флагов России в городе на символику Олимпийского комитета РФ. Об этом диппредставительство сообщило во вторник.

"Вопреки собственным заверениям недельной давности о полной правомерности использования российского государственного флага при оформлении столичных улиц, городские власти Риги все же решились без вразумительной аргументации на его демонтаж и замену на флаг Олимпийского комитета России, - говорится в сообщении посольства в Facebook. - Что это - неумение держать слово и отстаивать собственные принципы, банальная непоследовательность или провокационная выходка в угоду сиюминутной политической конъюнктуре?"

Накануне Рижская дума сообщила, что флаги России, украшающие Ригу наряду с флагами всех стран-участниц проходящего здесь чемпионата мира по хоккею, были заменены на символику Олимпийского комитета России. Самоуправление добавило, что при визуальном оформлении города в честь мирового первенства учитывает рекомендации Международной федерации хоккея.

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