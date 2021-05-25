Посольство России в США назвало учения Baltops провокационными

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Военные учения стран Запада Baltops повышают напряженность и ведут к милитаризации Балтийского моря, являются провокационными. Об этом заявило во вторник посольство России в США, комментируя планы проведения маневров.

"Провокационные учения Baltops рядом с российской границей повышают напряженность и риски непреднамеренных инцидентов, ведут к милитаризации Балтики. Это противоречит заявляемым ВМС США целям", - подчеркнуло в Twitter дипломатическое представительство.

Как сообщила ранее пресс-служба ВМС США, учения Baltops состоятся 6-18 июня. Участие в них примут 16 государств - членов НАТО, включая США, Великобританию и Канаду, а также Финляндия и Швеция. Планируется, что в маневрах будет на этот раз задействовано около 4 тыс. военнослужащих и 60 летательных аппаратов.

Учения Baltops являются ежегодными. Впервые они были проведены Западом в 1972 году.