Дума приняла в I чтении проект о расширении возможности дистанционного участия в собраниях

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении депутатский законопроект, направленный на расширение возможностей граждан для дистанционного участия в собраниях гражданско-правовых сообществ.

Авторами проекта выступили главы комитетов Госдумы по госстроительству и законодательству и по бюджету и налогам Павел Крашенинников и Андрей Макаров. Новые нормы предлагается распространить на собрания любых гражданско-правовых сообществ, включая собрания акционеров, участников хозяйственных обществ и товариществ, конференции и съезды корпоративных некоммерческих юридических лиц, советов директоров, попечительских советов, правлений юридических лиц, коллективов собственников, в том числе недвижимости, собственников земельных долей, кредиторов в банкротстве, владельцев облигаций.

"Если участие в собрании происходит посредством видео-конференц-связи, то на практике такие заседания не считают очными либо рассматривают как проведенные с нарушением требований законодательства, что влечет вопросы о законности принятых ими решений", - пояснял ранее Крашенинников. Он обратил внимание, что при использовании видео-конференц-связи участник может наблюдать за происходящим на заседании, задавать вопросы, выступать, выражать свою волю по вопросам повестки. В связи с этим изменения предложено внести в статью Гражданского кодекса "Принятие решения собрания".

При дистанционном участии потребуется обязательное соблюдение двух условий: достоверная аутентификация участников и надлежащим образом выраженная воля участников. В законопроекте указывается, что обозначенные способы проведения собрания (офлайн и онлайн) также можно сочетать, тогда это будет смешанным форматом. Голосование при дистанционном формате может осуществляться с использованием технических средств. Это могут быть программные средства, заполнение бюллетеня в электронном виде. В случае проведения заседаний с дистанционным участием в протоколе собрания должен будет указываться способ такого участия. А при использовании смешанного формата необходимо указать место, где физически присутствовали некоторые участники, и способ дистанционного участия остальных.

Законопроект также вводит возможность подтверждения принятия решения собрания с помощью электронного документа.