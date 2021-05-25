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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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В Кремле подтвердили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня

Президенты России и США обсудят стратегическую стабильность и перспективы дальнейшего развития двустронних отношений
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

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"В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом", - говорится в сообщении.

Лидеры РФ и США на предстоящей встрече обсудят несколько тем. "Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов", - сообщили в Кремле.

В Женеве пройдет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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