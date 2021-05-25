Лавров приветствует готовность Минска передать материалы по инциденту с самолетом

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем приветствовал готовность Минска предоставить все необходимые материалы по инциденту с самолетом Ryanair.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Были затронуты события, связанные с экстренной посадкой 23 мая в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair. С российской стороны приветствовалась готовность белорусских властей предоставить необходимые материалы и обеспечить проведение всестороннего тщательного и транспарентного расследования произошедшего", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

Макей в разговоре с Лавровым пообещал в ближайшее время предоставить консульский доступ к задержанной в Минске гражданке России Софии Сапеге, говорится в сообщении МИД РФ.

"При обсуждении ситуации с задержанием российской гражданки Софии Сапеги, также находившейся на борту самолета, с белорусской стороны прозвучало обещание в ближайшее время обеспечить к ней доступ российских консульских сотрудников", - говорится в сообщении.