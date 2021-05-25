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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Лавров приветствует готовность Минска передать материалы по инциденту с самолетом

В частности, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей пообещал в ближайшее время предоставить консульский доступ к задержанной в Минске гражданке России Софии Сапеге

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем приветствовал готовность Минска предоставить все необходимые материалы по инциденту с самолетом Ryanair.

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"Были затронуты события, связанные с экстренной посадкой 23 мая в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair. С российской стороны приветствовалась готовность белорусских властей предоставить необходимые материалы и обеспечить проведение всестороннего тщательного и транспарентного расследования произошедшего", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

Макей в разговоре с Лавровым пообещал в ближайшее время предоставить консульский доступ к задержанной в Минске гражданке России Софии Сапеге, говорится в сообщении МИД РФ.

"При обсуждении ситуации с задержанием российской гражданки Софии Сапеги, также находившейся на борту самолета, с белорусской стороны прозвучало обещание в ближайшее время обеспечить к ней доступ российских консульских сотрудников", - говорится в сообщении.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияМакей, Владимир ВладимировичСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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