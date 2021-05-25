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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Песков заявил, что детали встречи Путина и Байдена еще будут согласовываться

Встреча президентов РФ и США пройдет 16 июня в Женеве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Детали встречи в Женеве 16 июня президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена - еще будут согласовываться, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Детали еще предстоит согласовать", - ответил он на вопрос, пройдут ли переговоры лидеров с глазу на глаз или с участием делегаций и будет ли саммит ограничен по времени.

Ранее во вторник Кремль и Белый дом объявили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Как сообщила пресс-служба российского лидера, президенты обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США. Поездка в Женеву также станет первым зарубежным визитом российского лидера с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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