Что известно о предстоящих переговорах Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первая зарубежная поездка Путина с прошлого января, когда он посетил Израиль и Палестину, и первый российско-американский саммит со встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.
ТАСС собрал главное, что известно на данный момент о контактах лидеров и предстоящих переговорах.
Повестка встречи
В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".
Белый дом еще лаконичнее прокомментировал повестку встречи. "Лидеры [двух стран] обсудят целый спектр насущных проблем в условиях, когда мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях США и России", - говорится в его сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что в повестку встречи войдут вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, особенно актуальные в свете того, что прямо сейчас в России идет процедура денонсации Договора по открытому небу (США вышли из него еще в 2020 году при Трампе). Не исключено, что в Женеве поднимут тему взаимодействия Москвы и Вашингтона в киберпространстве: Байден заявлял о планах разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью и обсудить эту инициативу с Путиным.
В круг возможных тем входит и обсуждаемая сейчас судьба иранской ядерной сделки - пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки напоминала, что Россия "является важным партнером, когда речь идет о ядерных переговорах с Ираном".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва готова "рассматривать и решать любые вопросы, стоящие на двусторонней повестке дня", "главное, чтобы диалог был основан на принципах равноправия, взаимного уважения и обоюдного учета интересов". Однако известно, что российская сторона на саммите обсуждать не планирует - высказывания Байдена в адрес Путина: как пояснил Песков, "этот инцидент - это не главное".
Первый разговор и скандальное интервью
С момента вступления Байдена в должность президента лидеры говорили по телефону дважды - 26 января, почти сразу после инаугурации нового главы американской администрации, и 13 апреля.
Первая беседа, продлившаяся чуть больше 35 минут, состоялась в тот же день, когда Москва и Вашингтон обменялись нотами о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известного как СНВ-3. Двум ядерным державам удалось договориться о сохранении соглашения за считанные дни до того, как истекал срок его действия. По данным Белого дома, инициатором разговора стал Байден.
Следующей беседы пришлось ждать два с половиной месяца. За это время отношения России и США подверглись серьезному испытанию: американский лидер 17 марта в интервью ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". В тот же день российский посол в США Анатолий Антонов был приглашен на консультации в Москву, где остается до сих пор (его американский коллега уехал на родину только 22 апреля).
18 марта Путин предложил Байдену "продолжить дискуссии фактически в прямом эфире, что называется, онлайн", допустив, что может провести такой разговор 19 или 22 марта. Однако такая открытая дискуссия так и не состоялась.
Второй разговор и новые санкции
Инициатором телефонного разговора 13 апреля вновь стал Байден. Именно тогда он предложил российскому коллеге в обозримом будущем встретиться "в третьей стране" (позднее уточнив, что речь идет о встрече летом в одном из государств Европы) и подчеркнул, что заинтересован построить "стабильные и предсказуемые отношения с Россией".
Через два дня, 15 апреля, Соединенные Штаты ввели против России новые санкции, ставшие первыми подобными мерами такого масштаба при Байдене. Вашингтон решил выслать 10 дипломатов, включил в черные списки ряд организаций и физических лиц, а также запретил американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ после 14 июня 2021 года.
Россия ответила 16 апреля высылкой 10 американских дипломатов и резким ужесточением правил работы представительств США на своей территории, а также включением восьми действующих и бывших чиновников в свой черный список. При этом, как отметил тогда Лавров, "болезненные меры для американского бизнеса" Москва решила придержать "про запас". Говоря о перспективах саммита, он подчеркнул, что к идее встречи на высшем уровне в РФ "отнеслись позитивно".
Подготовка к саммиту
Контакты между двумя странами активизировались буквально неделю назад: 19 мая на полях Арктического совета в Рейкьявике впервые встретились Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, а 24 мая в Женеве провели встречу секретарь СБ РФ Николай Патрушев и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Эти встречи сыграли роль в подготовке саммита: как отмечал Дмитрий Песков, Путин планировал принять решение о встрече с Байденом по итогам контактов Лаврова и Блинкена, а переговоры Патрушева и Блинкена в российском Совбезе назвали "важным этапом на пути подготовки".
До последнего момента неизвестным оставалось место встречи президентов: готовность предоставить площадку выражал ряд европейских стран, включая Австрию и Финляндию. Однако незадолго до официального объявления Кремля и Белого дома в прессу просочилась информация, что наиболее вероятным вариантом станет Женева.
На церемонии вручения верительных грамот иностранными послами 18 мая Путин отмечал, что в России высоко ценят нейтральный статус Швейцарии и "ее роль в качестве посредника в разрешении международных конфликтов и споров".