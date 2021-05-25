Что известно о предстоящих переговорах Путина и Байдена

В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".

Белый дом еще лаконичнее прокомментировал повестку встречи. "Лидеры [двух стран] обсудят целый спектр насущных проблем в условиях, когда мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях США и России", - говорится в его сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что в повестку встречи войдут вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, особенно актуальные в свете того, что прямо сейчас в России идет процедура денонсации Договора по открытому небу (США вышли из него еще в 2020 году при Трампе). Не исключено, что в Женеве поднимут тему взаимодействия Москвы и Вашингтона в киберпространстве: Байден заявлял о планах разработать международные стандарты борьбы с киберпреступностью и обсудить эту инициативу с Путиным.

В круг возможных тем входит и обсуждаемая сейчас судьба иранской ядерной сделки - пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки напоминала, что Россия "является важным партнером, когда речь идет о ядерных переговорах с Ираном".

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва готова "рассматривать и решать любые вопросы, стоящие на двусторонней повестке дня", "главное, чтобы диалог был основан на принципах равноправия, взаимного уважения и обоюдного учета интересов". Однако известно, что российская сторона на саммите обсуждать не планирует - высказывания Байдена в адрес Путина: как пояснил Песков, "этот инцидент - это не главное".