Захарова заявила, что разрешение на встречу российского консула с Сапегой получено

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российский консул получил разрешение на встречу с задержанной в Минске гражданкой РФ Софией Сапегой. Об этом во вторник сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разрешение на встречу российского консула с Сапегой получено. Ожидаем, что в ближайшее время встреча состоится", - сказала она.

Сапега была задержана в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Лайнер следовал по маршруту Афины - Вильнюс и приземлился в Минске после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями Протасевич. В понедельник в эфире телеканала "Беларусь-1" показали видеокадры, где Протасевич сказал, что находится в СИЗО Минска и дает признательные показания.