Постпред РФ в Вене: участники иранской сделки настроены на успешное завершение переговоров

ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Делегации Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), начавшие во вторник пятый раунд очных переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, настроены сделать все для успешного завершения дискуссий в кратчайшие сроки. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию на переговорах.

"Совместная комиссия начала сегодня пятый и, вероятно, финальный раунд венских переговоров по восстановлению СВПД. Участники выразили готовность сделать все возможное для решения оставшихся нерешенных вопросов и успешного завершения переговоров как можно скорее", - написал Ульянов в Twitter.

В ходе четвертого раунда консультаций был достигнут значительный прогресс. Участники намерены завершить переговоры в первых числа июня. Российский постпред выражал надежду, что пятый раунд станет финальным. Рабочий процесс развивается в правильном направлении и есть основания для оптимизма, отмечал Ульянов.

Участники переговоров, которые ведутся с начала апреля в очном формате в Вене, отмечают устойчивый прогресс в работе. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст будущей договоренности с целью возобновления выполнения СВПД в первоначальном виде: снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ираном. Представители государств - участников СВПД проводят отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь намерены в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.