Косачев не исключил провокаций в преддверии саммита лидеров России и США

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев не исключает, что в преддверии намеченной на 16 июня в Женеве встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут произойти провокации со стороны противников российско-американского диалога.

"Будем ждать 16 июня с осторожным оптимизмом. Но нетрудно предположить, что в ближайшие дни могут последовать провокации от противников российско-американского диалога. Поэтому ничуть не удивлюсь, если мы уже скоро прочитаем в СМИ о какой-то "российской кибератаке" или очередной "агрессии" России где бы то ни было", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что отношения двух ведущих ядерных держав мира "слишком ценны сами по себе, чтобы зависеть от провокаций "спойлеров" и разного рода третьих фигур, решающих свои местечковые задачи, отравляя климат в большой политике". "Полагаю, лидеры России и США прекрасно отдают себе отчет в этом", - добавил Косачев.

Он подчеркнул, что круг тем для обсуждения очевиден и уже анонсирован. В их числе перспективы российско-американских отношений, стратегическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. "Чем важна эта повестка - практически по каждому пункту есть возможность достичь договоренностей, которые не ущемляют ни одну из сторон, но при этом могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки, где она оказалась в отсутствие прямого диалога на высшем уровне. Предварительный "зондаж" в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран это подтвердил, тем самым лидеры двух стран едут со вполне конкретными целями", - подчеркнул вице-спикер СФ.

"Понимая серьезность намерений Путина и Байдена, можно с уверенностью говорить, что ни для одного из лидеров ожидания от встречи не могут сводиться к протокольным рукопожатиям под камеры. Это значит - оба нацелены на результат, даже если таковым будет просто восстановление диалоговых форматов между Россией и США. Это было бы весьма много по нынешним временам", - добавил политик.