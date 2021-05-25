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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Представитель посольства России в Белоруссии встретился с Софией Сапегой

РФ рассчитывает в ближайшее время получить официальную информацию о мере пресечения россиянке, подчеркнул пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев
София Сапега REUTERS/Stringer
Описание
София Сапега
© REUTERS/Stringer

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Представитель российского посольства в Белоруссии встретился во вторник с задержанной в Минске россиянкой Софией Сапегой, находящейся в СИЗО КГБ Белоруссии. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев.

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"Представитель посольства РФ в Белоруссии встретился с гражданской РФ Сапегой", - отметил он.

В дипмиссии отмечали, что посольство РФ в Белоруссии находится в постоянном контакте с родственниками задержанной. Отец россиянки ранее сообщил ТАСС, что ей на два месяца продлили содержание под стражей, поместив в СИЗО КГБ.

Маскалев подчеркнул, что задержанная в Минске россиянка чувствует себя нормально, никаких жалоб на некорректное обращение со стороны правоохранителей не высказала.

"В эти минуты только закончилась встреча нашего сотрудника, представителя посольства с Софьей. По первой информации, которую мы от него получили, могу сказать, что чувствует она себя нормально", - сказал он, добавив, что никаких особых жалоб на "обращение с ней со стороны белорусских правоохранительных органов" она не высказала.

Маскалев отметил, что посольство РФ в Белоруссии продолжит предпринимать все необходимые действия по поддержке Сапеги.

Как сообщила мать россиянки Анна Дудич, в среду она намерена поехать в Минск. "Мы завтра собираемся поехать в Минск", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24". Дудич также подчеркнула, что ее дочь не занималась политикой и готовилась к защите своей дипломной работы.

Мера пресечения

РФ рассчитывает в ближайшее время получить официальную информацию о мере пресечения Сапеге, подчеркнул Маскалев.

"Я думаю, что в ближайшее время мы получим от белорусских властей официально информацию о том, какая мера пресечения будет выбрана в отношении Софьи Сапеги", - сказал он. Маскалев уточнил, что, по имеющейся информации, россиянка нарушила белорусское законодательство по нескольким статьям.

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БелоруссияРоссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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