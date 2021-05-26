Лавров проведет переговоры с главой МИД Йемена

СОЧИ, 26 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду встретится в Сочи с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йемена Ахмедом Авадом бин Мубараком, который находится в России с рабочим визитом.

На переговорах стороны подробно обсудят вопросы комплексного мирного урегулирования военно-политического кризиса в Йемене, отметили в МИД РФ. "Рассматриваем предстоящую встречу министров как составную часть нашей адресной работы со всеми сторонами продолжающегося в Йемене с марта 2015 года вооруженного противостояния, а также заинтересованными внешними игроками", - говорится в сообщении дипведомства.

Урегулирование ситуации в республике важно и для восстановления двусторонних связей России и Йемена. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в условиях продолжающихся боевых действий в Йемене и "фактического раскола страны" сотрудничество между двумя государствами по большинству направлений "остается замороженным".

Акцент на урегулировании

В последнее время в Йемене отмечается резкий рост числа беженцев. В частности, в ООН в мае выразили обеспокоенность, что операция мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в провинции Мариб может увеличить их число до 385 тысяч. Кроме того, по оценке глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи, число внутренне перемещенных лиц в связи с операцией может достичь по меньшей мере миллиона человек. Наносятся удары по территории соседней Саудовской Аравии, в том числе по гражданским объектам, в связи с чем РФ и другие страны неоднократно выражали серьезную обеспокоенность.

"Акцент на переговорах планируется сделать на прекращении боевых действий, запуске широкого национального диалога о будущем политическом устройстве страны. В условиях сложной социально-экономической ситуации в Йеменской Республике будут обсуждаться конкретные меры, которые стоит предпринять для предотвращения ее дальнейшей деградации", - сообщила Захарова.

Общей целью всех заинтересованных стран должно стать комплексное и долговременное урегулирование многочисленных проблем, с которыми сталкивается республика и которые ощущают на себе расположенные рядом с ней государства, подчеркнули в МИД РФ.

"Последовательно выступаем за то, чтобы участники йеменского конфликта как можно скорее вышли из замкнутого круга насилия и встали на путь мирного разрешения существующих разногласий. Альтернативы межйеменским переговорам, предусматривающим учет законных интересов и озабоченностей друг друга, по нашему глубокому убеждению, нет и быть не может. Поддерживаем соответствующие усилия спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Снятие блокады

Как указали на Смоленской площади, предметом особой тревоги Москвы остается тяжелое социально-экономическое положение в Йемене. Ситуация в республике по-прежнему характеризуется ООН как "крупнейшая гуманитарная катастрофа в мире". В этой связи Россия приветствовала инициативу Саудовской Аравии по йеменскому урегулированию. Она предполагает остановку боевых действий, возобновление работы международного аэропорта в Сане и открытие доступа для судов в красноморский порт Ходейда, а также запуск под эгидой ООН межйеменских переговоров по тематике будущего политического обустройства страны.

"Подтверждаем необходимость полного снятия морской, сухопутной и воздушной блокад Йемена, отмены ограничений на доставку продовольствия, лекарств и других товаров первой необходимости во все районы страны", - подчеркнули в МИД РФ. В российском дипведомстве также призвали участников внутрийеменского конфликта неукоснительно соблюдать международное гуманитарное право, а другие страны - оказать незамедлительное содействие Йемену, который испытывает острую потребность в продуктах питания и медикаментах.

Позитивно отнеслись к саудовскому плану и в правительстве Йемена. В то же время правительство республики регулярно выступает с обвинениями в адрес повстанцев-хуситов, которые, по утверждению руководства Йемена, встречают мирные инициативы "с упертостью и промедлением".

Условия для разморозки связей

В Москве отмечают, что двусторонние отношения с Йеменом имеют "богатую историю и носят традиционно дружественный характер". Однако в условиях продолжающихся боевых действий реализация большинства совместных проектов в торгово-экономической, культурно-образовательной и других сферах была вынужденно приостановлена. Условия для разморозки двусторонних связей также станут предметом обсуждения Лаврова и бин Мубарака.

"Ожидается, что министры подтвердят настрой на возобновление в полном объеме многоплановых российско-йеменских связей после достижения устойчивой нормализации обстановки и создания в Йемене единых органов власти", - указала Захарова.

Ситуация в Йемене

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.