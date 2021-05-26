В праймериз "Единой России" приняли участие более 2,5 млн человек

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Более 2,5 млн человек за два дня приняли участие в предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы. Об этом сообщила пресс-служба единороссов.

"За два дня в предварительном голосовании "Единой России" приняли участие больше 2,5 млн человек, избиратели продолжают регистрироваться на сайте [праймериз] pg.er.ru", - проинформировали в пресс-службе.

По данным главы федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатора Александра Карелина, активнее всего голосуют жители Свердловской области, за ней следуют Подмосковье, Краснодарский край, Москва и Оренбургская область. "Активность избирателей на предварительном голосовании "Единой России" оправдывает все наши самые смелые ожидания", - заявил он.

Карелин также отметил, что регистрация выборщиков, которая завершится 28 мая, "также идет очень активно: в понедельник было шесть миллионов избирателей, спустя сутки желающих принять участие в предварительном голосовании стало на 400 тыс. человек больше". "Это действительно высокий показатель, который подтверждает доверие к процедуре", - считает он.

Предварительное голосование "Единой России"

24 мая процедура предварительного голосования началась в онлайн-формате, она продлится до 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование проходит в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. В общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировались более 5,5 тыс. кандидатов.

Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончится 28 мая.

В основе процедуры онлайн-голосования - технология блокчейн. Она защищает данные от редактирования и любого вмешательства. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru.

Утром в первый день голосования сайт, где проходят электронные праймериз, подвергся DDoS-атакам, работу сайта восстанавливали совместно со специалистами "Ростелекома".

Предварительное голосование также проходит по кандидатам партии на выборы в региональные заксобрания и представительные органы власти административных центров субъектов РФ.

Выборы в Госдуму должны пройти в единый день голосования 19 сентября. В общей сложности в этот же день должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.