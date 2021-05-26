Россияне из ДНР и ЛНР смогут проголосовать в Ростовской области дистанционно и очно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая./ТАСС/. Жители Донецкой и Луганской народных республик, получившие гражданство РФ, смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании на территории Ростовской области, также прийти на участки очно, сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров.

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2021 года пройдет в семи субъектах РФ, в том числе на территории Ростовской области.

"Те граждане, которые имеют прописку [в регионе], или не имеют, они могут проголосовать как на участке, который мы специально определим, так и электронно <...> на территории Ростовской области или другого субъекта, который включен в этот эксперимент", - сказал Буров, отвечая на вопрос о возможности участия жителей ДНР и ЛНР в электронном голосовании в Ростовской области.

Буров отметил, что Ростовская область готова к проведению такой формы голосования, в регионе уже прошло тестирование соответствующей системы. "Что касается нашей части, то все выполнено и подготовлено. Мы протестировали, понимаем как работать, осталось только проинформировать избирателей - это мы сделаем после назначения выборов", - отметил Буров, подчеркнув, что дистанционное голосование станет гораздо удобнее для тех категорий граждан, которые по тем или иным причинам не смогут посетить избирательный участок лично.

Во вторник председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что Центризбирком России прорабатывает разные варианты для граждан РФ, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик, чтобы они смогли принять участие в выборах депутатов Госдумы. Она отмечала, что на территории Ростовской области организуются специальные участки для жителей Донбасса, которые смогут прибыть лично.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сообщал, что порядка 500 тыс. жителей Донбасса, получивших гражданство РФ, имеют право участвовать в выборах.