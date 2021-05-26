{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Наблюдатели от России сообщили, что выборы президента Сирии проходят свободно

ДАМАСК, 26 мая. /ТАСС/. Выборы президента Сирийской Арабской Республики проходят свободно и по всем международным стандартам. Об этом журналистам в среду заявил глава делегации наблюдателей от Госдумы Дмитрий Саблин.

"Мы видим, что каждый имеет возможность свободно проголосовать, что эти выборы соответствуют всем международным стандартам", - сказал Саблин в ходе посещения одного из избирательных участков в Дамаске.

Как в свою очередь заметил глава делегации наблюдателей от Совета Федерации Сергей Муратов, "выборы проходят без каких-либо притеснений", перед участками выстроились огромные очереди.

Теги
СирияРоссия
Депутаты парламента Якутии утвердили упразднение конституционного суда республики
Данный шаг является продолжением конституционной реформы в России
Читать полностью