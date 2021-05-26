Около трети участников праймериз "Единой России" являются представителями бизнеса

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Каждый третий участник предварительного голосования "Единой России" представляет сферу предпринимательства. Об этом заявил в среду секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак в ходе бизнес-завтрака с участием предпринимателей из числа кандидатов - участников предварительного голосования.

"Сейчас "Единая Россия" проводит предварительное голосование по отбору своих кандидатов для выдвижения на выборах в Госдуму нового созыва. Среди почти 6 тыс. претендентов, которые заявились на праймериз, конкурс в этом году очень высокий, чуть менее трети - это как раз представители предпринимательского сообщества, коммерческого сектора, малого и среднего бизнеса. То есть фактически каждый третий заявившийся представляет вашу [предпринимательскую] среду", - сказал Турчак, обращаясь к участникам встречи.

Он подчеркнул, что многие предприниматели ответственно проявили себя в период пандемии. "Организовывали помощь гражданам, закупали средства индивидуальной защиты, кто-то готовил обеды, кто-то закупал транспорт, кислород. Хотел бы от себя лично, от лица волонтерского центра "Единой России", который с вами в этот период взаимодействовал, поблагодарить всех вас за такое чуткое и внимательное отношение к этой важной теме", - добавил Турчак.

24 мая процедура предварительного голосования началась в онлайн-формате, она продлится до 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование пройдет в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. В общей сложности на предварительное голосование зарегистрировались более 5,5 тыс. кандидатов.

Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончится 28 мая. По данным на 23 мая, их число составило почти 6 млн.