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Дума приняла закон о временном запрете избираться причастным к экстремистским организациям

Учредители и руководители не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций
Здание Госдумы РФ Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Здание Госдумы РФ
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, который вводит временный запрет избираться для руководителей организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, их членов, а также для лиц, причастных к таким структурам.

Таким лицам будет запрещено избираться на все выборные должности. Учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций. Сотрудники организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, - в течение трех лет.

Документ устанавливает критерии для определения причастности лиц к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими. Под ней предлагается понимать непосредственную реализацию целей и форм деятельности, из-за которых организация была признана экстремистской или террористической. Причастными к таким организациям также будут считаться лица, выражавшие поддержку их целям и формам, а также отдельным мероприятиям. Поддержка может быть выражена в виде высказываний лиц, в том числе онлайн. Решение о причастности лица к деятельности такой организации должен принимать суд. При этом в отношении учредителей организаций, руководителей и их замов не требуется судебного решения о причастности.

Запрет в течение трех лет избираться на любые выборные должности распространится на лиц, которые за год до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской выражали ей поддержку. Руководителям таких организаций будет запрещено избираться в течение пяти лет, если за три года до решения суда они занимали соответствующие должности.

Новые нормы не будут распространяться на уже состоявшиеся выборы. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования. Положения о запрете на избрание "применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего федерального закона".

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