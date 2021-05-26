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Захарова заявила, что Россия предприняла демарши после инцидента с флагом в Риге

По мнению официального представителя МИД, снятие флага является неприкрытым неуважением к госсимволике РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия предприняла соответствующие дипломатические демарши в Москве и Риге после действий властей латвийской столицы, которые убрали флаг РФ, заменив его флагом Олимпийского комитета России.

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Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Прежде всего это неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи предприняли соответствующие демарши в Москве и Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений", - подчеркнула дипломат.

"Похоже, что наши латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы", - добавила она.

Москва сделает выводы

По ее словам, действия Латвии в отношении российского флага указывают на то, что республика стремится закрепиться в числе стран, недружественных России, Москва сделает соответствующие выводы.

"Похоже, что наши латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы", - заявила она.

24 мая Рижская дума сообщила, что флаги России, украшающие Ригу наряду с флагами всех стран - участниц проходящего здесь чемпионата мира по хоккею, были заменены на символику Олимпийского комитета России. Самоуправление добавило, что при визуальном оформлении города в честь мирового первенства учитывает рекомендации Международной федерации хоккея.

Посольство РФ в Латвии раскритиковало местные власти за замену флагов России в городе на символику Олимпийского комитета РФ.

Теги
ЛатвияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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