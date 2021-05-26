СФ обсудит денонсацию ДОН 2 июня, несмотря на сообщение о встрече лидеров России И США

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) включен в предварительную повестку ближайшего пленарного заседания Совета Федерации, которое пройдет 2 июня. Соответствующая информация размещена на сайте палаты.

Как сообщил ТАСС в среду вице-спикер СФ Константин Косачев, планы сенаторов остаются неизменными, несмотря на появившуюся накануне информацию о предстоящей 16 июня в Женеве встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. "В планах все остается неизменным, как это и предписано конституцией. Комитет [обсудит закон] 31 мая, на пленарное заседание [вопрос будет вынесен] на 2 июня", - сказал сенатор, отвечая на вопрос, не изменились ли планы Совфеда в связи с появившейся информацией о дате встречи Путина и Байдена.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что палата рассмотрит закон о денонсации ДОН 2 июня, а перенос сроков его обсуждения с 19 мая (как это изначально планировалось) на 2 июня никак не связан с предстоящей встречей президентов России и США.

25 мая пресс-служба Кремля сообщила, что саммит президентов России и США состоится в Женеве 16 июня.

Госдума 19 мая единогласно приняла закон о денонсации ДОН. Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев говорил ТАСС, что верхняя палата готова оперативно рассмотреть закон о денонсации договора сразу после его принятия Госдумой.

Позже Совфед перенес намеченное на 19 мая обсуждение денонсации ДОН. Глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин пояснил ТАСС, что торопливость всегда мешает делу. Он добавил, что закон будет рассмотрен в начале июня.

О договоре

В ноябре прошлого года Вашингтон официально вышел из соглашения, объяснив свое решением тем, что Москва якобы нарушала ряд положений ДОН. В январе МИД РФ заявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора, затем президент России внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. В последние недели в Москве не раз заявляли о том, что шанс на сохранение соглашения минимален, процесс денонсации займет несколько недель и, вероятнее всего, завершится уже в мае.

Договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Он также регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.